The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Batı medyasında açık açık, seçmenlerin oylarını kime vereceğine kadar çok net bir yönlendirme var. Son olarak The Economist, "Erdoğan gitmeli" sözlerini Twitter profiline sabitledi. Batı medyasındaki bu partizanlığı neye bağlıyorsunuz?

Aslında yalnızca seçimler döneminde değil, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine karikatürler, yazılar kaleme alıyorlardı. Ama bu işin kritik olmasının en önemli nedeni seçimler olması. Ve seçimlerle, 20 yıldır karşılarında "hoşlarına gitmeyen" bir politika uygulayan bir Erdoğan figürü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 seçimlerini kazandıktan, Başbakan olduktan sonraki süreçte Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası o dergilerin yöneticileri ve o dergilerin bağlı bulundukları ülkelerdeki hükümetlerin istedikleri gibi değil Türkiye'nin istediği gibi ilerlemeye başladı. İlk dönemlerde bir alışma evresi oldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gideceğini düşündüler. Erdoğan öncesindeki 20 yılı dikkate aldığımızda hep koalisyon hükümetleri olmuştu ve sürekli olarak lider değişiklikleri oluyordu. Bu nedenle bir nevi "sabır" gösterdiler.