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Haberler Galeri The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu
Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 14:27

The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma geçmişken Batı medyası da iç siyasete müdahale etmeye ve Başkan Erdoğan nefretini pompalamaya devam ediyor. Her türlü kanaldan açık açık siyasi yönlendirme yapan Batılı yayın organları, tek taraflı haberlerle 7'li koalisyonun propagandasını yaparak "Batı'ya bağlılığımız tam" sözünü alıyor. Son olarak The Economist Twitter hesabını da 7'li koalisyon sözcülüğüne ayırdı. El birliğiyle servis edilen Başkan Erdoğan nefretini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun merak uyandıran AİHM vurgusunu ve altında yatan nedenleri, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

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The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Batı medyasında ise, Türkiye seçimleri için eşi benzeri görülmemiş yoğun bir mesai var. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.

The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

HER TÜRLÜ KANALDAN AÇIK AÇIK YÖNLENDİRME YAPILIYOR

The Economist, Der Spiegel, L'Express, Le Point başta olmak üzere farklı ülkelerin çok okunan gazete ve dergileri, kapaklarında kullandıkları ifadeler ve mesajlarla Türkiye seçimlerinde doğrudan bir taraf oldukları beyanında bulunuyor. "Demokrasi yok" başlıklarıyla seçmenlerde korku ve güvensizlik yaratırken tüm sosyal medya kanallarından da açık bir propaganda ve algı operasyonu çalışması yürütüyorlar.

The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video

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The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Son olarak The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa tutturdu. Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran Economist, skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.

The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Batı medyasının hedeflerinin ve servis edilen Erdoğan düşmanlığının nedenlerini, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Batı medyasında açık açık, seçmenlerin oylarını kime vereceğine kadar çok net bir yönlendirme var. Son olarak The Economist, "Erdoğan gitmeli" sözlerini Twitter profiline sabitledi. Batı medyasındaki bu partizanlığı neye bağlıyorsunuz?

Aslında yalnızca seçimler döneminde değil, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine karikatürler, yazılar kaleme alıyorlardı. Ama bu işin kritik olmasının en önemli nedeni seçimler olması. Ve seçimlerle, 20 yıldır karşılarında "hoşlarına gitmeyen" bir politika uygulayan bir Erdoğan figürü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 seçimlerini kazandıktan, Başbakan olduktan sonraki süreçte Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası o dergilerin yöneticileri ve o dergilerin bağlı bulundukları ülkelerdeki hükümetlerin istedikleri gibi değil Türkiye'nin istediği gibi ilerlemeye başladı. İlk dönemlerde bir alışma evresi oldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gideceğini düşündüler. Erdoğan öncesindeki 20 yılı dikkate aldığımızda hep koalisyon hükümetleri olmuştu ve sürekli olarak lider değişiklikleri oluyordu. Bu nedenle bir nevi "sabır" gösterdiler.

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