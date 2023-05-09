The Economist’in Erdoğan nefretinin arkasındaki gerçek! 7’li koalisyon Batı’ya ne vadetti? Uzman isim SABAH’a konuştu

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma geçmişken Batı medyası da iç siyasete müdahale etmeye ve Başkan Erdoğan nefretini pompalamaya devam ediyor. Her türlü kanaldan açık açık siyasi yönlendirme yapan Batılı yayın organları, tek taraflı haberlerle 7'li koalisyonun propagandasını yaparak "Batı'ya bağlılığımız tam" sözünü alıyor. Son olarak The Economist Twitter hesabını da 7'li koalisyon sözcülüğüne ayırdı. El birliğiyle servis edilen Başkan Erdoğan nefretini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun merak uyandıran AİHM vurgusunu ve altında yatan nedenleri, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.