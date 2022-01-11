Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

Türkiye bugün, Konyaspor'da forma giyen genç oyuncu Ahmet Çalık'a ağlıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcunun kahreden ölümü yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz gazetesi olan Daily Mail, 27 yaşındaki genç futbolcunun ölümünü ana sayfadan verdi. Haberde, Ankara çevresinde aracıyla seyir halinde giden futbolcunun kaza ayrıntılarına da yer verildi. The Sun ise 'Derinden üzüntü' başlığıyla yayımladığı haberde trafik kazasını 'korkunç' olarak nitelendirdi. Alman gazetesi De Telegraaf da büyük trajediyi ana sayfadan duyurdu. Haberde, genç oyuncunun ölümü için bildirilen taziye mesajlarına da yer verildi. İspanya'nın yerel bir gazetesi ise 'Türkiye'de trajedi. Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti' başlığıyla verdi. Ayrıca gazete ölüm haberinin ülkede büyük yankı uyandırdığını da söyledi. Yine İspanyol gazetesi Marca da haberi 'Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti' başlığıyla verdi. Almanya'nın en ünlü sitelerinden biri olan Bild ise, verdiği haberde Ahmet Çalık'ın aracının kontrolünü kaybettiğinden bahsedildi. Birleşik Krallık'a bağlı yayın kuruluşu BBC de Çalık'ın haberine yer verdi. Haberde Konyaspor'un taziye mesajları ve sosyal medya paylaşımları da iletildi. Mirror ise Çalık'ın genç yaştaki ani ölümüne dikkat çekti. Aynı zamanda gazete yaşanların bir 'trajedi' olduğunu da söyledi. Çalık'ın ölümü Fransa'nın da gündemindeydi. Yerel bri site olan Marcato, haberde Konyaspor'un açıklamalarına da yer verdi. Bir diğer Fransız yayın kuruluşu RMC de haberi okuyucularıyla paylaştı. Konyaspor'un yıldız futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoolunun Gölbaşı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun saat 09.00 sıralarında kaza geçirdiği, cipinin kontrolden çıkarak taklalar attığı ve 135 metre sürüklendiği belirtildi. Kazayı görenler o anları çarpıcı ifadeler ile anlattı. Çalık'ın oldukça hızlı şekilde seyrettiği iddia edildi. Kazanın MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı. Çalık'ın dün antrenmana katıldığı, bugün ise nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi.