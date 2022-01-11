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Haberler Galeri Tüm dünya Ahmet Çalık'a ağlıyor! Manşetten verdiler
Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 15:18

Tüm dünya Ahmet Çalık'a ağlıyor! Manşetten verdiler

Türkiye'yi yasa boğan Konyasporlu Ahmet Çalık'ın ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. Yaşananları bir trajedi olarak isimlendiren basın kuruluşları haberi manşetten verdi. İşte dünyadan Ahmet Çalık haberleri.

Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

Türkiye bugün, Konyaspor'da forma giyen genç oyuncu Ahmet Çalık'a ağlıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcunun kahreden ölümü yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

İngiliz gazetesi olan Daily Mail, 27 yaşındaki genç futbolcunun ölümünü ana sayfadan verdi. Haberde, Ankara çevresinde aracıyla seyir halinde giden futbolcunun kaza ayrıntılarına da yer verildi.

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Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

The Sun ise 'Derinden üzüntü' başlığıyla yayımladığı haberde trafik kazasını 'korkunç' olarak nitelendirdi.

Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

Alman gazetesi De Telegraaf da büyük trajediyi ana sayfadan duyurdu. Haberde, genç oyuncunun ölümü için bildirilen taziye mesajlarına da yer verildi.

Tüm dünya Ahmet Çalık’a ağlıyor! Manşetten verdiler

İspanya'nın yerel bir gazetesi ise 'Türkiye'de trajedi. Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti' başlığıyla verdi. Ayrıca gazete ölüm haberinin ülkede büyük yankı uyandırdığını da söyledi.

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