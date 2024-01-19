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Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:04

Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! 'Türkiye için çığır açıcı bir görev'

Türkiye tarihinde bir ilke daha imza attı. Uzay yolculuğu hayali, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uluslararası uzay istasyonuna doğru yola çıkmasıyla gerçek oldu. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket fırlatıldı. Türkiye'nin tarihi misyonu dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğunu manşetlere taşıdı.

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Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

Türkiye, 100. yılında bir hayalini daha gerçekleştirdi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dahil olduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu, dünya gündemine damga vurdu. Uluslararası haber ajansları başarılı fırlatışı son dakika koduyla duyururken dünya basını ilk Türk astronot Gezeravcı'yı manşetlerde birinci sıradan verdi.

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Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

CNN, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılışını birinci sıradan duyurdu. "SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde Gezeravcı'nın "Türkiye için çığır açıcı bir görev"i yerine getirdiğinin altı çizildi.

Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

ABD'li New York Times gazetesi, "Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor" ifadelerini kullandığı haberinde Gezeravcı'nın "Bu uzay uçuşu yolculuğumuzun varış noktası değil. Bu, yolculuğumuzun sadece başlangıcı." sözlerinin altını çizdi.

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Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

The Seattle Times, manşetten verdiği haberinde ilk Türk astronot Gezeravcı'nın "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılı geride kalırken, ülkemizin gelecek nesillerine hayallerinin sınırını uzayın derinliklerine taşıyabilme imkanı verecek böyle bir görevde rol model olabilmek son derece mutluluk verici." sözlerini hatırlattı.

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