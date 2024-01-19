Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! ’Türkiye için çığır açıcı bir görev’

Türkiye, 100. yılında bir hayalini daha gerçekleştirdi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dahil olduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.