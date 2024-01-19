Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:04
Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! 'Türkiye için çığır açıcı bir görev'
Türkiye tarihinde bir ilke daha imza attı. Uzay yolculuğu hayali, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uluslararası uzay istasyonuna doğru yola çıkmasıyla gerçek oldu. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket fırlatıldı. Türkiye'nin tarihi misyonu dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğunu manşetlere taşıdı.