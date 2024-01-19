SpaceX'e ait uzay aracı fırlatıldı ve roketin ilk aşaması başarıyla geri indi! İşte o anlar!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı fırlatıldı ve roketin ilk aşaması başarıyla geri indi. İşte o anlar!