Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

Ford, "Bunun önemsiz bir şey olduğunu ve DEAŞ nedeniyle gerekli olduğunu, Türklerin bu konuda endişelenmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, ABD'nin Türkiye'nin endişelerini bir bakıma görmezden gelmesi anlamına geliyor." diye konuştu.