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Haberler Galeri Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD'li büyükelçiden YPG itirafı! 'Görev imkansız'
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:04

Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD'li büyükelçiden YPG itirafı! 'Görev imkansız'

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan dikkat çeken YPG itirafı geldi. YPG'nin PKK ile bağlantısına ilişkin "Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok." yanıtını veren Ford, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını ve "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu söyledi.

Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını ve "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu söyledi.

Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

AA muhabirine açıklamada bulunan Ford, "Bence Washington'ın geneli ve Washington'daki pek çok analist, Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor." dedi.

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Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

Ford, "Bunun önemsiz bir şey olduğunu ve DEAŞ nedeniyle gerekli olduğunu, Türklerin bu konuda endişelenmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, ABD'nin Türkiye'nin endişelerini bir bakıma görmezden gelmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırma stratejisi hakkında Ford, "görevin imkansız olduğunu düşündüğünü" belirterek "Baghuz'un ele geçirilmesinin ardından 4 yıldır orada olmaları ve hala bir DEAŞ isyanının olması, bana görevin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD’li büyükelçiden YPG itirafı! ’Görev imkansız’

ABD'nin Doğu Suriye'de kalabilse bile DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldıramayacağının bir gerçek olduğunun altını çizen Ford, Suriye'de Haseke ve Deyrizor'daki Sünni Arapların söz konusu örgütü ortadan kaldırabileceğini ancak bunu yapacak "teşvik" ve "araçlara" sahip olmadıklarını kaydetti.

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