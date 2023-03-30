Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
10:04
Türkiye defalarca uyarmıştı! ABD'li büyükelçiden YPG itirafı! 'Görev imkansız'
ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan dikkat çeken YPG itirafı geldi. YPG'nin PKK ile bağlantısına ilişkin "Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok." yanıtını veren Ford, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını ve "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu söyledi.