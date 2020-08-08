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Türkiye'den 'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

Beyrut Limanı'nda 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bine yakın kişinin ise yaralandığı korkunç patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt bölgeyi ziyaret etti. Başkan 'ın talimatı ile bölgeye giden Oktay ve Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve heyeti ile görüştü. Görüşmenin ardından Oktay flaş açıklamalarda bulundu. Oktay, açıklamasında, Beyrut Limanı'nın inşası tamamlanana kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttiklerini kaydetti. Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı. İşte Lübnan ziyaretinin detayları...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 08.08.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:25
Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda yaptığı açıklamada,"10 kilometre mesafedeki kendi büyükelçiliğimizin camları da hasar görmüş durumda. Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyaç duyulduğu ifade edildi bize. Bununla ilgili de her türlü yardıma hazır olduğumuzu, bunlarla ilgili gerekli desteği vereceğimizi, her üç görüşmemizde de ifade ettik" dedi.

Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Oktay ve Çavuşoğlu, bölgede çalışmaları sürdüren ekiple bir araya geldi. 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patladığı depoda gerçekleştirilen incelemenin ardından açıklama yapan Oktay, Lübnan devletine, Lübnan halkına Cumhurbaşkanı 'ın ve Türk milletinin başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletmek için Lübnan'a geldiklerini ifade etti.

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Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

Önce Cumhurbaşkanı, Meclis Başbakanı ve Başbakanı ile ayrı ayrı verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Fuat Oktay, "Burada gördük ki, Türkiye'nin Lübnan'da apayrı bir yeri var, Türk milletinin, Türk halkının ayrı bir yeri var. Gönülden gönüle bir ilişki, gönülden gönüle bir dostluğun olduğunu gördük. Görüşmelerimizde de o dostluğu bire bir yaşadık. Birlikte hüzünlendik, birlikte sorunların üzerine konuştuk ve birlikte çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Bundan sonra da yine Türkiye'nin neler yapabileceğini ifade ettik ve daha ötesine dönük de yapısal faaliyetlere dahil her türlü yardımlara açık olduğumuzu ifade ettik" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"YARALI SAYISININ 7 BİN CİVARINDA"

Amonyum nitrat deposunun patlama ile yok olduğunu ifade eden Oktay, "Sayın Meclis Başkanı 'Küçük bir Hiroşima' yaşadık diye ifade etti. Başbakan yaralı sayısının 7 bin civarında olduğunu ifade etti. Bir milyona yakın etkilenen insanın olduğunu, Dışişleri Bakanı da buradan 125 kilometre mesafedeki bir binanın camlarının kırıldığını ifade ettiler. KKTC'den patlamanın hissedildiğini öğreniyoruz, buraya da bildiriliyor. Silolar gidince, mısır ve buğday depoları burada olduğu için ciddi bir sıkıntı oluşmaması adına ilk etapta TİKA'mız burada. 400 tona yakın bir buğday buraya geldi. Trablus Limanı'na alındı şimdi ihtiyaç olan yerlere dağıtılacak. Kendimiz gelirken de tıbbi malzemeler ve ilaç getirdik, yine yetkililere teslim ettik. Aynı zamanda unutmayalım ki korona süreci birlikte yaşıyoruz. Bunun diğer süreci tetikleme riski de var. Dolayısıyla onun da en aza indirilmesi ile ilgili desteklerimiz devam ediyor. Birlikte getirdiğimiz solunum cihazlarımız da bu çerçevede teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"TÜRKİYE'DEKİ HAVA AMBULANSLAR BURADAKİ 7 BİN YARALININ HİZMETİNDEDİR"

Yardımların devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'deki hastaneler, Türkiye'deki hava ambulanslar buradaki 7 bin yaralının hizmetindedir. hükümeti herhangi bir konuda, herhangi bir yaralının tedavisinde ihtiyaç duyduğunda anında biz buradan hava ambulanslarımızla alıyor olacağız, tedavilerini hastanelerimizde gerçekleştirip buraya ulaştırıyor olacağız" dedi.

Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"KENDİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN CAMLARI DA HASAR GÖRMÜŞ DURUMDA"

Patlamanın meydana geldiği deponun yakınlarında bulunan binalarca ciddi hasar meydana geldiğini sözlerine ekleyen Fuat Oktay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"10 kilometre mesafedeki kendi büyükelçiliğimizin camları da hasar görmüş durumda. Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyaç duyulduğu ifade edildi bize. Bununla ilgili de her türlü yardıma hazır olduğumuzu, bunlarla ilgili gerekli desteği vereceğimizi, her üç görüşmemizde de ifade ettik. Bu liman, hem Beyrut için hem de için çok şey ifade ediyor. Lübnan ticaretinin ve ekonomisinin neredeyse belkemiği durumunda. Lübnan ekonomisinin buradna çok etkilenmemesi için limanın ayağa kaldırılması ve aynı zamanda etrafta gördüğünüz binalardaki hasarlar da dahil inşası önem arz ediyor. Lübnanlıların kendi hayatlarına dönebilmeleri için. Türkiye olarak ciddi tecrübemiz var, dünyada en iyiler arasındayız. Sonuna kadar da bu tecrübeyi buraya aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettik"

Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"MERSİN LİMANIMIZI VE İSKENDERUN LİMANIMIZI LÜBNAN'IN HİZMETİNE SUNACAĞIMIZI İFADE ETTİK"

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan ve açılışı yapılan yanık ve travma merkezinin 'ın iç sorunları nedeniyle işletmeye alınması konusunda sıkıntılar yaşandığını aktaran Oktay, "burada da yine her görüşmelerimizde de bu hastanenin işletmeye alınabileceği hususundaki görüşlerimizi bildirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta patlama alanında | Video

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