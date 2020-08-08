Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"YARALI SAYISININ 7 BİN CİVARINDA"

Amonyum nitrat deposunun patlama ile yok olduğunu ifade eden Oktay, "Sayın Meclis Başkanı 'Küçük bir Hiroşima' yaşadık diye ifade etti. Başbakan yaralı sayısının 7 bin civarında olduğunu ifade etti. Bir milyona yakın etkilenen insanın olduğunu, Dışişleri Bakanı da buradan 125 kilometre mesafedeki bir binanın camlarının kırıldığını ifade ettiler. KKTC'den patlamanın hissedildiğini öğreniyoruz, buraya da bildiriliyor. Silolar gidince, mısır ve buğday depoları burada olduğu için ciddi bir sıkıntı oluşmaması adına ilk etapta TİKA'mız burada. 400 tona yakın bir buğday buraya geldi. Trablus Limanı'na alındı şimdi ihtiyaç olan yerlere dağıtılacak. Kendimiz gelirken de tıbbi malzemeler ve ilaç getirdik, yine yetkililere teslim ettik. Aynı zamanda unutmayalım ki korona süreci birlikte yaşıyoruz. Bunun diğer süreci tetikleme riski de var. Dolayısıyla onun da en aza indirilmesi ile ilgili desteklerimiz devam ediyor. Birlikte getirdiğimiz solunum cihazlarımız da bu çerçevede teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.



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