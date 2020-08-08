Türkiye'den Lübnan'a kritik ziyaret! Tüm gözler oraya çevrildi...

"KENDİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN CAMLARI DA HASAR GÖRMÜŞ DURUMDA"
Patlamanın meydana geldiği deponun yakınlarında bulunan binalarca ciddi hasar meydana geldiğini sözlerine ekleyen Fuat Oktay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"10 kilometre mesafedeki kendi büyükelçiliğimizin camları da hasar görmüş durumda. Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyaç duyulduğu ifade edildi bize. Bununla ilgili de her türlü yardıma hazır olduğumuzu, bunlarla ilgili gerekli desteği vereceğimizi, her üç görüşmemizde de ifade ettik. Bu liman, hem Beyrut için hem de Lübnan için çok şey ifade ediyor. Lübnan ticaretinin ve ekonomisinin neredeyse belkemiği durumunda. Lübnan ekonomisinin buradna çok etkilenmemesi için limanın ayağa kaldırılması ve aynı zamanda etrafta gördüğünüz binalardaki hasarlar da dahil inşası önem arz ediyor. Lübnanlıların kendi hayatlarına dönebilmeleri için. Türkiye olarak ciddi tecrübemiz var, dünyada en iyiler arasındayız. Sonuna kadar da bu tecrübeyi buraya aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettik"