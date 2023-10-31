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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:32

Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze soykırımına 25 gündür devam ediyor. Bölgede Hamas'ı bahane ederek bir sivil katliamı başlatan İsrail, şimdiye dek 8 bin 500'e yakın Filistinliyi katletti. Hayatını kaybeden Filistinlilerin 3 bin 500'den fazlası ise çocuk ve bebek… Katliamlara dur demek yerine ilk günden bu yana destek veren ABD, ateşkese dahi karşı çıkıyor. İsrail'in katliama devam etmesi gerektiğini savunan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin Ukrayna savaşında siviller için döktüğü gözyaşlarıyla ölen Gazzeli siviller için söyledikleri ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi.

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Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: Gazze'de katliamlarına ara vermeyen İsrail 25 günden bu yana 8 bin 500'e yakın sivili katletti. Yalnızca yerleşim yerlerini hedef alan İsrail'in katliamlarında hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 3 bin 500'e yaklaştı.

Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Gazze topraklarını tamamen ele geçirmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren İsrail, son Filistinliye kadar öldürmeye kararlı görünüyor. İsrail başlattığı soykırımda en büyük destekçisi ise her zaman olduğu gibi ABD. İlk günden bu yana "İsrail arkasındayız" mesajı veren ABD, katledilen sivilleri görmezden gelmek için canla başla çalışıyor.

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Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden tarafından da sarfedilen "Filistinli sivillerin ölmesi normal" sözlerinin bir benzeri bu kez Beyaz Saray sözcüsü tarafından dile getirildi.

"ATEŞKESE KARŞIYIZ!"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkes fikrine ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Stratejik İletişim Koordinatörü, ABD'nin, ateşkes yerine Gazze'de şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesine ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını kaydetti.

İKİYÜZLÜLÜĞÜN SINIRLARINI DA AŞTILAR

Kirby'nin ateşkes karşıtı açıklamalarının ardından hafızalara, daha önce Ukrayna savaşında ölenler için döktüğü gözyaşlarını getirdi.

ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video

Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki siviller için gözyaşı dökmüştü. Ancak konu Gazzeli siviller olunca "Savaşta siviller ölür" ifadelerini kullanmaktan geri durmamıştı.

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