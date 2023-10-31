Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze soykırımına 25 gündür devam ediyor. Bölgede Hamas'ı bahane ederek bir sivil katliamı başlatan İsrail, şimdiye dek 8 bin 500'e yakın Filistinliyi katletti. Hayatını kaybeden Filistinlilerin 3 bin 500'den fazlası ise çocuk ve bebek… Katliamlara dur demek yerine ilk günden bu yana destek veren ABD, ateşkese dahi karşı çıkıyor. İsrail'in katliama devam etmesi gerektiğini savunan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin Ukrayna savaşında siviller için döktüğü gözyaşlarıyla ölen Gazzeli siviller için söyledikleri ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi.