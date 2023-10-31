Ukrayna’ya gözyaşı döktü Gazze’ye ölüm dedi! ABD sözcüsünden skandal sözler: Ateşkese karşıyız!

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden tarafından da sarfedilen "Filistinli sivillerin ölmesi normal" sözlerinin bir benzeri bu kez Beyaz Saray sözcüsü tarafından dile getirildi.

"ATEŞKESE KARŞIYIZ!"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkes fikrine ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.