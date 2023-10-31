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ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için

ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video

31.10.2023 | 09:00

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki siviller için gözyaşı dökmüştü. Ancak konu Gazzeli siviller olunca "Savaşta siviller ölür" ifadelerini kullandı.

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