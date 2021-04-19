WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

WhatsApp'a daha önce bahsedilmemiş yeni özellikler eklediğini ve uygulamanın yeşil temasını pembeye çevirdiğini iddia eden WhatsApp güncellemesi ortaya çıktı. Aslında böyle bir güncelleme yok. Virüslü bağlantı içeren WhatsApp mesajı var.