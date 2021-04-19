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Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:17

kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

Kısa süre önce sahte uygulamasıyla bulaşan, üzerinden mesajlarla yayılan virüs ortaya çıkmıştı. Şimdi WhatsApp kullanıcılarını hedef alan başka bir zararlı yazılım keşfedildi. Bu yeni virüs WhatsApp hesabının elden gitmesini geçin, telefonun kontrolünü ele geçiriyor. Güvenlik uzmanları yeni tehlikeye karşı kullanıcıları uyardı!

SABAH İNTERNET
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

siber suçluların hedefinde olan uygulamalardan biri. Hackerlar yeni ve farklı yöntemlerle WhatsApp kullanıcılarının bilgilerini, cihazlarını ele geçirmeye çalışıyor. Yeni bir tehlike ortaya çıktı.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

'a daha önce bahsedilmemiş yeni özellikler eklediğini ve uygulamanın yeşil temasını pembeye çevirdiğini iddia eden WhatsApp güncellemesi ortaya çıktı. Aslında böyle bir güncelleme yok. Virüslü bağlantı içeren WhatsApp mesajı var.

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WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

Güvenlik uzmanları yaptıkları açıklamada, 'ın böyle bir güncellemesi olmadığını ve kullanıcıların mesajda yer alan bilinmeyen tuzak bağlantılara tıklamaması gerektiğini söyledi.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

Uzmanlara göre güncelleme gibi görünen zararlı yazılım telefonu saldırılara açık hale getiriyor. Siber suçlular kullanıcının hem hesabını hem de telefonunun kontrolünü ele geçirebiliyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!

Güvenlik uzmanı Rajshekhar Rajaharia, Twitter'da yaptığı açıklamada, " gruplarında APK indirme bağlantısı içeren bir mesaj dolaşıyor. Bu bağlantıya sakın tıklamayın! Siber suçlular bu yolla telefonunuza tam erişime sahip oluyor" dedi.

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