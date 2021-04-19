HaberlerGaleriWhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:13Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:17
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! WhatsApp hesabını bırakın, telefonunuz elden gidebilir!
Kısa süre önce sahte Netflix uygulamasıyla bulaşan, WhatsApp üzerinden mesajlarla yayılan virüs ortaya çıkmıştı. Şimdi WhatsApp kullanıcılarını hedef alan başka bir zararlı yazılım keşfedildi. Bu yeni virüs WhatsApp hesabının elden gitmesini geçin, telefonun kontrolünü ele geçiriyor. Güvenlik uzmanları yeni tehlikeye karşı kullanıcıları uyardı!