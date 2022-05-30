Son dakika haberi: 2022 Temmuz zammı öncesi beklenen en kritik düzenleme 3600 ek gösterge olarak öne çıkıyor. Bu süreçte milyonlarca memur '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? '3600 ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak?' sorularının yanıtlarını da internet üzerinden araştırıyor. Gelen son dakika haberine göre; 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında tarafların hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Peki yeni düzenleme sonrası kimin ek göstergesi hangi oranda artacak? İşte düzenleme sonrası beklenen yeni ek gösterge ve emekli maaşı ile emekli ikramiyesi hesabı!