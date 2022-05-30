Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:23

3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

3600 ek gösterge düzenlemesi için beklenen son dakika haberi geldi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde büyük artış sağlayacak ek gösterge düzenlemesinde kritik viraja giriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalarda sona gelindiğini açıklamasının ardından gözler toplantı tarihine çevrilmişti. Hükümet ile Memur-Sen arasındaki görüşmelerde tarafların hafta içinde toplantı için buluşması bekleniyor. SABAH Memurlar, yeni ek göstergeler ve maaşlar ile ilgili taslak çalışmalarına ulaşmıştı. İşte beklenen yeni 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son dakika haberinin detayları!

AJANSLAR
SABAH.COM.TR EKONOMİ
3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

Son dakika haberi: 2022 Temmuz zammı öncesi beklenen en kritik düzenleme 3600 ek gösterge olarak öne çıkıyor. Bu süreçte milyonlarca memur '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? '3600 ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak?' sorularının yanıtlarını da internet üzerinden araştırıyor. Gelen son dakika haberine göre; 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında tarafların hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Peki yeni düzenleme sonrası kimin ek göstergesi hangi oranda artacak? İşte düzenleme sonrası beklenen yeni ek gösterge ve emekli maaşı ile emekli ikramiyesi hesabı!

3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

SABAH MEMURLAR, polis-hemşire-şube müdürü-il-müdürü-avukat ve diğer meslek gruplarına ilişkin yeni ek göstergeler ile birlikte emekli maaşı ve emekli ikramiyesini hesaplamıştı!

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

3600 ek gösterge için beklenen son dakika haberi geldi: Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? Emekli maaşı ve ikramiyelerini artıracak

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ KOMİSYONA SUNMUŞTU

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

SON DAKİKA