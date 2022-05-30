Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:23
3600 ek gösterge düzenlemesi için beklenen son dakika haberi geldi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde büyük artış sağlayacak ek gösterge düzenlemesinde kritik viraja giriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalarda sona gelindiğini açıklamasının ardından gözler toplantı tarihine çevrilmişti. Hükümet ile Memur-Sen arasındaki görüşmelerde tarafların hafta içinde toplantı için buluşması bekleniyor. SABAH Memurlar, yeni ek göstergeler ve maaşlar ile ilgili taslak çalışmalarına ulaşmıştı. İşte beklenen yeni 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son dakika haberinin detayları!