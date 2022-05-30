SABAH MEMURLAR, polis-hemşire-şube müdürü-il-müdürü-avukat ve diğer meslek gruplarına ilişkin yeni ek göstergeler ile birlikte emekli maaşı ve emekli ikramiyesini hesaplamıştı!

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren çalışmada sona gelindi.

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge için çalışma tamamlandı. Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? | Video