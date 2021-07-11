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Haberler Galeri Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.07.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 07:52

Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününü hareketli kapatmıştı. Hafta sonu da altın alış satış işlemleri devam ediyor ve yatırımcılar ya da hediye olarak altın satın almak isteyenler, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 Temmuz pazar itibarıyla, 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görüyor. Bugün yarım altın ise bin 630 liradan işlem görüyor. Peki, 11 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son haftayı hareketli kapattı. Yatırımcılar, dönemlik altın fiyatı grafiklerinin yanı sıra canlı altın fiyatlarını da günlük olarak araştırıyor. Bugün gram altın fiyatı 503 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 815 liradan işlem görmektedir. Hem gün içerisinde hem de haftanın genelinde kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş yaşayan altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,85

SATIŞ: 485,40

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Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.379,00

Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.329,00

SATIŞ: 3.379,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.219,60

SATIŞ: 3.283,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.630,00

SATIŞ: 1.662,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 815,00

SATIŞ: 831,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 503,28

SATIŞ: 503,55

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