Altın fiyatları bugün ne kadar?:11 Temmuz 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününü hareketli kapatmıştı. Hafta sonu da altın alış satış işlemleri devam ediyor ve yatırımcılar ya da hediye olarak altın satın almak isteyenler, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 Temmuz pazar itibarıyla, 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görüyor. Bugün yarım altın ise bin 630 liradan işlem görüyor. Peki, 11 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatlarında son durum...