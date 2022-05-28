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Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:33

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliği dikkatlerden kaçmıyor. Hem düğün sezonu hem yatırım aracı olarak alınan altın kurunda son durum merak ediliyor. Yeni günde de gram altın fiyatları 964 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri en yüksek düzeyi görüyor. Geçen hafta ise satış değeri 1.550 TL olan çeyrek altının bugün 1.577 TL TL'ten yükselişe geçti. Yatırımcılar altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken güncel takibi elden bırakmıyor. Peki 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı rakamlar ile takip ediliyor. Son günlerde iniş çıkış grafiği gözlemlenen altın piyasasında dalgalanmalar söz konusu. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'ya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasada son durum

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.470,00

SATIŞ: 6.567,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 879,36

SATIŞ: 912,30

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.153,00

SATIŞ: 3.201,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.295,00

SATIŞ: 6.378,00

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.412,00

SATIŞ: 6.544,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.577,00

SATIŞ: 1.600,00

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 964,81

SATIŞ: 965,94

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