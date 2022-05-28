Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:33

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliği dikkatlerden kaçmıyor. Hem düğün sezonu hem yatırım aracı olarak alınan altın kurunda son durum merak ediliyor. Yeni günde de gram altın fiyatları 964 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri en yüksek düzeyi görüyor. Geçen hafta ise satış değeri 1.550 TL olan çeyrek altının bugün 1.577 TL TL'ten yükselişe geçti. Yatırımcılar altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken güncel takibi elden bırakmıyor. Peki 28 Mayıs 2022 Bugün yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri