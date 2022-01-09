Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatırken hafta sonu da yatırımcıların gözü canlı ve anlık verilere çevrildi. Altın kuruna yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna cevap aradı. Altın gramı ve çeyrek altın fiyatı ise bu alanda en fazla ilgiyi görüyor. 9 Ocak gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons, ata ve çeyrek altın fiyatları için son duruma anbean aşağıdan ulaşabilirsiniz. Anlık ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri…

9 OCAK ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın kuruna yatırım yapmak isteyenler bugün de canlı ve anlık verileri yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere güncel altın fiyatları şöyle,