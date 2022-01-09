Altın fiyatları son dönemde inişli çıkışlı hareketli günler yaşarken, kura yatırım yapmak isteyenler de anlık ve canlı altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan altın gramı fiyatı bu hafta ise yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı 800 TL'ye kadar yükselirken, yatırımcıların gözü kulağı bu ay açıklanacak olan kritik iki veriye çevrildi. 9 Ocak anlık ve canlı gram, yarım, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, ata, ons, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları