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Haberler Galeri Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:18

Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde inişli çıkışlı hareketli günler yaşarken, kura yatırım yapmak isteyenler de anlık ve canlı altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan altın gramı fiyatı bu hafta ise yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı 800 TL'ye kadar yükselirken, yatırımcıların gözü kulağı bu ay açıklanacak olan kritik iki veriye çevrildi. 9 Ocak anlık ve canlı gram, yarım, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, ata, ons, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatırken hafta sonu da yatırımcıların gözü canlı ve anlık verilere çevrildi. Altın kuruna yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna cevap aradı. Altın gramı ve çeyrek altın fiyatı ise bu alanda en fazla ilgiyi görüyor. 9 Ocak gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons, ata ve çeyrek altın fiyatları için son duruma anbean aşağıdan ulaşabilirsiniz. Anlık ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri…

9 OCAK ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın kuruna yatırım yapmak isteyenler bugün de canlı ve anlık verileri yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere güncel altın fiyatları şöyle,

Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 718,67

SATIŞ: 751,04

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.071,69

SATIŞ: 5.176,11

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.570,00

SATIŞ: 2.643,00

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Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.285,00

SATIŞ: 1.322,00

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Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.275,00

SATIŞ: 5.404,00

Altın fiyatları için kritik gelişme! Anlık ve canlı altın fiyatları kuru: 9 Ocak bugün altın gramı, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.257,00

SATIŞ: 5.336,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 794,94

SATIŞ: 795,08

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