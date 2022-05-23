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Haberler Galeri Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 18:49

Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları piyasanın ilk gününde de hareketli tavrını korudu. Gram fiyatı 938 TL ile son günlerin adeta rekor seviyelerine çıkarken öte yandan çeyrek altının 1529 TL civarından işlem gördüğü kaydedildi. Gerek piyasaları takip edenler gerekse yatırımcılar bu noktada anlık ve canlı rakamları öğrenebilmek üzere "23 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda altın fiyatları fırtınası sürüyor. Son dönemde uzun süreli durgunluğunu bozan yatırım aracı son dönemin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Vatandaşlar bu noktada "23 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 938 TL'den alınırken çeyrek altının ise 1530 TL'den işlem gördüğü serbest piyasalardan gelen anlık rakamlarda kaydedildi. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve piyasalardaki son durum...

Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 859,49

SATIŞ: 888,53

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Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.314,00

SATIŞ: 6.377,00

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Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.289,00

SATIŞ: 6.384,00

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Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.154,00

SATIŞ: 6.215,00

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