Giriş Tarihi: 23.05.2022 18:48
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
18:49
Altın fiyatları zirveye tırmanıyor! 23 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları piyasanın ilk gününde de hareketli tavrını korudu. Gram fiyatı 938 TL ile son günlerin adeta rekor seviyelerine çıkarken öte yandan çeyrek altının 1529 TL civarından işlem gördüğü kaydedildi. Gerek piyasaları takip edenler gerekse yatırımcılar bu noktada anlık ve canlı rakamları öğrenebilmek üzere "23 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...