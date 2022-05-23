Piyasalarda altın fiyatları fırtınası sürüyor. Son dönemde uzun süreli durgunluğunu bozan yatırım aracı son dönemin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Vatandaşlar bu noktada "23 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 938 TL'den alınırken çeyrek altının ise 1530 TL'den işlem gördüğü serbest piyasalardan gelen anlık rakamlarda kaydedildi. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve piyasalardaki son durum...