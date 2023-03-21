Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:51

Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla girdi. Ons altın 1 yıl sonra 2 bin dolar düzeyinin üzerini test ederken, gram altın ise 1230 TL'ye dayandı. Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisinin güçlenmesi altın fiyatları için destek oldu. Fed toplantısı bugün başlıyor. Altın piyasasında rekorların ardından bir miktar kar satışı gözlemleniyor. Kapalıçarşı'da en çok gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...