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Haberler Galeri Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:51

Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla girdi. Ons altın 1 yıl sonra 2 bin dolar düzeyinin üzerini test ederken, gram altın ise 1230 TL'ye dayandı. Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisinin güçlenmesi altın fiyatları için destek oldu. Fed toplantısı bugün başlıyor. Altın piyasasında rekorların ardından bir miktar kar satışı gözlemleniyor. Kapalıçarşı'da en çok gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Ons altın fiyatları 2010 dolar buradan esen rüzgarın etkisiyle de altın gram fiyatı 1230 TL düzeyine dayandı. Piyasaların merakla beklediği Mart ayı Fed faiz toplantısı bugün başlıyor ve 2 gün sürecek. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar? İşte detaylar...

Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNİ GÜÇLENDİRDİ

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. Yeni haftanın ilk gününde ons altın 2000 dolar seviyesini hızla geçerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini tazeledi.. Piyasalarda Fed faiz kararı bu haftanın en önemli gündem maddesi olurken, altın yatırımcılarının gözü kulağı 22 Mart günü akşam saatlerinde gelecek Fed faiz kararı ve sonrasında Jerome Powell'dan gelecek açıklamalarında olacak.

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Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN PSİKOLOJİK DİRENCİ DE KIRDI

Ons altın fiyatları 1 yıl sonra 2000 dolar bandını aştı. Ons altın en son bu seviyelerde 10 Mart 2022 tarihinde işlem görmüştü. Ons rüzgarının etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 11 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise yaklaşık 130 TL artışla 1229 TL'nin üzerine yükseldi.

Altın gram fiyatı Fed rüzgarıyla rekor kırdı! Ons, 2000 doları aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

FED TOPLANTISI ÖNCESİ ALTIN 'BEKLE GÖR' HAVASINA GİRDİ

Fed faiz kararı yaklaşırken, ons altın rekorların ardından bir miktar geri çekilerek 1970-2000 dolar arasında fiyatlanmaya başladı. Gram altın ise 1205-1220 TL arasında konsolide oluyor. Fed toplantısı öncesi piyasalarda 'Bekle gör' havası başladı.

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