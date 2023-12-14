Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

Altın fiyatları Amerika Merkez Bankası faiz kararı sonrası tekrar yükselişe geçti. Fed'in faizi yılın son ayında sabit tutmasının ardından ons altın tırmanışa geçti. Altın gram fiyatı 2000 dolar psikolojik direncini kıran ons altından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altın yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altının 2000 dolar seviyesine yerleşeceğini belirterek 2024 yılı tahminini açıkladı. İşte piyasaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...