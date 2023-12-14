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Haberler Galeri Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:43

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

Altın fiyatları Amerika Merkez Bankası faiz kararı sonrası tekrar yükselişe geçti. Fed'in faizi yılın son ayında sabit tutmasının ardından ons altın tırmanışa geçti. Altın gram fiyatı 2000 dolar psikolojik direncini kıran ons altından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altın yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altının 2000 dolar seviyesine yerleşeceğini belirterek 2024 yılı tahminini açıkladı. İşte piyasaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

Altın gram fiyatı ons altın fiyatındaki seyirle yön buluyor. Fed faiz kararı sonrası ons altın bu haftanın en yüksek seviyesini test etti. Bu taraftan esen rüzgarla gram altın fiyatı ibresini yukarıya çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasına ilişkin yorumlarda bulundu.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

ONS ALTIN HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Ons altın, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini işaret etmesi ve 2024'te borçlanma maliyetlerinin düşeceğinin sinyallerini vermesinin ardından bu haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN PİYASASI YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

"ONS ALTINDA DİRENÇ SEVİYESİ 2020 DOLAR"

Uzman isimin açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın fiyatı dün 1973 dolar seviyesine kadar geriledi. En kısa sürede kendini 2000 dolar üstüne atacak.

Düşüşler kalıcı mı değil. Yine 2020 dolar direnç seviyesini beklemeye devam edeceğiz.

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