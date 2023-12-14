Altın gram fiyatı tırmanışa geçti: Piyasalarda Fed rüzgarı! İslam Memiş 2024 yılı tahminini açıkladı

"ONS ALTINDA DİRENÇ SEVİYESİ 2020 DOLAR"

Uzman isimin açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın fiyatı dün 1973 dolar seviyesine kadar geriledi. En kısa sürede kendini 2000 dolar üstüne atacak.

Düşüşler kalıcı mı değil. Yine 2020 dolar direnç seviyesini beklemeye devam edeceğiz.