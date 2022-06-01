Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete ek zam için gözler Temmuz ayına çevrilmişken resmi açıklamalar da peş peşe geliyor. Ara zam ya da ikinci zam olarak da nitelendirilen asgari ücrete ek zam gelecek mi sorusunun yanıtı en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alırken rekor zammın ardından tartışılan temmuz zammının değerlendirildiği geçtiğimiz günlerde Ömer Çelik tarafından açıklanmıştı. Peki; 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz ara zammı olacak mı? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri.