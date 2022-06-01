Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ara zammının olup olmayacağını merak eden milyonlarca vatandaş "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz ara zammı olacak mı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken resmi açıklamalar da peş peşe geliyor. Son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli bir açıklama gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar duyuldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2022

Enflasyon oranları ardından gündeme gelen temmuz zammı bir süredir konuşuluyor. Konuyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli bir açıklama gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar duyuldu.

İşte asgari ücret zammı son durum…