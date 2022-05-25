Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:48

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Temmuz ayına doğru binlerce vatandaş gözünü Temmuz ayı asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelere çevirdi. Yılbaşında beklenenin üzerinde bir zam uygulanan bu ücrete Temmuz ayında da altı aylık enflasyon göz önüne alınarak zam yapılması bekleniyor. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları son dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde vatandaşların ekonomik açıdan mağduruyetini önlemek için çeşitli adımlar atılırken son ayların en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek onay açıklamasında...