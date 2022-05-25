Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:48

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Temmuz ayına doğru binlerce vatandaş gözünü Temmuz ayı asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelere çevirdi. Yılbaşında beklenenin üzerinde bir zam uygulanan bu ücrete Temmuz ayında da altı aylık enflasyon göz önüne alınarak zam yapılması bekleniyor. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları son dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde vatandaşların ekonomik açıdan mağduruyetini önlemek için çeşitli adımlar atılırken son ayların en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek onay açıklamasında...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayına geri sayım sürerken beklenen ek zam için yeşil ışık yakan açıklamalar da peş peşe geldi. Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin sürdüğünü ifade ederken gerek işçi gerekse işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan asgari ücrete bu sene enflasyonla mücadele kapsamında ek zam yapılması beklentileri son dönemde de büyük artış gösterdi. İşte konuya dair detaylar...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret 2022 için en yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı? Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' GÜNDEME GELDİ

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

SON DAKİKA