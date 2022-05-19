Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yılsonunda yapılan rekor zammın ardından açıklanan asgari ücret ek zam iddialarıyla bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte yeşil ışık yakılan zamla ilgili 2022 temmuzda asgari ücret zammı olacak, ne zaman gelecek? Soruları yanıt arıyor. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarıyla da konuyu güncel tutmaya devam ediyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte temmuz zammı son durum…