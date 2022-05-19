Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı konusunda görüşmeler sürüyor ve yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rekor zammın ardından temmuz zammının konuşulmaya devam ettiği konu hakkında Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar süreci şekillendiriyor. İşçi ve işveren için oldukça önemli olan asgari ücrete ek zam konusu için yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? İşte temmuz zammı son dakika gelişmeleri…