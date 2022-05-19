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Haberler Galeri Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:48

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yılsonunda yapılan rekor zammın ardından açıklanan asgari ücret ek zam iddialarıyla bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte yeşil ışık yakılan zamla ilgili 2022 temmuzda asgari ücret zammı olacak, ne zaman gelecek? Soruları yanıt arıyor. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarıyla da konuyu güncel tutmaya devam ediyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte temmuz zammı son durum…

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı konusunda görüşmeler sürüyor ve yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rekor zammın ardından temmuz zammının konuşulmaya devam ettiği konu hakkında Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar süreci şekillendiriyor. İşçi ve işveren için oldukça önemli olan asgari ücrete ek zam konusu için yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? İşte temmuz zammı son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...

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Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam var mı, ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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