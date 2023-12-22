ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.