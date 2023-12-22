Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
16:22
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işveren ve işçi tarafı ilk kez teklifini açıklayacak.En son 18 Aralıkta toplanan asgari ücret komisyonunun 3. toplantısunu bu hafta yapması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde daha rakamlar değişecek