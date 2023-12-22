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Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 16:22

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işveren ve işçi tarafı ilk kez teklifini açıklayacak.En son 18 Aralıkta toplanan asgari ücret komisyonunun 3. toplantısunu bu hafta yapması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde daha rakamlar değişecek

HAZAL ATEŞ
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü işçi ve işveren tarafının ilk defa asgari ücret teklifini dile getireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

TEKLİFLER AÇIKLANACAK

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2 tarafta tekliflerini açıklayacak! 2024 Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek.

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