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Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:16

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

Asgari ücrete ek zam konusu ile alakalı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Temmuz ayında birkaç ay kalması sebebiyle "Asgari ücrete ek zam olacak mı, Asgari ücret zammı ne kadar?" gibi sorulara yanıt aranırken son olarak enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yapılan açıklamalar sonrasında; 2022 Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar, Temmuz'da mı? İşte Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri.

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri… Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete ek zam olacak mı sorusuna yeni hafta itibarıyla yanıt aranıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala "Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar, Temmuz'da mı?" sorularının yanıtları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Son olarak; Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut. Peki; 2022 Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar olacak? İşte Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...

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Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi ve ne kadar, Temmuz’da mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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