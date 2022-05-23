Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri… Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete ek zam olacak mı sorusuna yeni hafta itibarıyla yanıt aranıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala "Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar, Temmuz'da mı?" sorularının yanıtları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Son olarak; Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut. Peki; 2022 Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar olacak? İşte Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri!