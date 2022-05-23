Asgari ücrete ek zam konusu ile alakalı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Temmuz ayında birkaç ay kalması sebebiyle "Asgari ücrete ek zam olacak mı, Asgari ücret zammı ne kadar?" gibi sorulara yanıt aranırken son olarak enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor. Yapılan açıklamalar sonrasında; 2022 Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar, Temmuz'da mı? İşte Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri.