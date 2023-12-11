Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 08:10

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika...Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Asgari ücret toplantısı saati belli oldu. Türkiye'de milyonlarca işçi ve işveren 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak' sorusuyla TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları takip edecek. 2024 asgari ücret zammı toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı dikkat çekti. Hükümet 3 maddeyi esas alarak asgari ücrete zam meselesine etki edecek.

METE DİRİCE
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 1. toplantısı öncesi nefesler tutuldu. 'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' soruları gündemdeki sıcaklığı artırdı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temcilciler katılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi bugün saat 13:30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yapıyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete doğrudan talimat verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 maddede asgari ücret kararına etki edecek:

  1. Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek
  2. Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek
  3. İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN TEK ZAM DÖNEMİ

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.

SON DAKİKA