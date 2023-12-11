ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi bugün saat 13:30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yapıyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.