ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI SON DAKİKA: Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
08:10
Son dakika...Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Asgari ücret toplantısı saati belli oldu. Türkiye'de milyonlarca işçi ve işveren 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak' sorusuyla TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları takip edecek. 2024 asgari ücret zammı toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı dikkat çekti. Hükümet 3 maddeyi esas alarak asgari ücrete zam meselesine etki edecek.