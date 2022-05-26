Giriş Tarihi: 26.05.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 18:06

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dönemde milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde asgari ücret zammı yer alıyor. Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan ücrete bu yıl ikinci bir zam planı sinyalleri peş peşe yapılan açıklamalarla verilmişti. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu yıl başında asgariye oldukça yüksek oranda son yılların rekoru olan bir zam uygulanmıştı. Temmuz'da uygulanması beklenen ek zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...