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Haberler Galeri Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 18:06

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dönemde milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde asgari ücret zammı yer alıyor. Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan ücrete bu yıl ikinci bir zam planı sinyalleri peş peşe yapılan açıklamalarla verilmişti. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu yıl başında asgariye oldukça yüksek oranda son yılların rekoru olan bir zam uygulanmıştı. Temmuz'da uygulanması beklenen ek zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için milyonların gözü gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yılbaşında beklenenin üzerinde bir zam uygulanan bu ücrete Temmuz ayında da altı aylık enflasyon göz önüne alınarak zam yapılması bekleniyor. Konu son dönemde ülke gündemini meşgul ederken açıklamalar da peş peşe gelmişti. Hal böyleyken gerek işçi gerekse işverenler ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret 2022 için en yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

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Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Asgari ücret zammına doğru ilk veriler gelmeye başladı! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' GÜNDEME GELDİ

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

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