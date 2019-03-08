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Bankalardan emekliye müjde!! maaşı aldığınız bankanın vereceği ...

Emeklilere %5 zam son zamanlarda daha fazla konuşulurken, maaşları ile ilgili bir müjde de bankalardan geldi. bağlananlara 3 yılda bir promosyonu kapısı açılıyor. Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka emeklinin tutarını 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor. İşte emekli maaşı alınan bakanın emekliye vereceği promosyon ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2019 06:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 07:55
Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, yılda 2 bayram ikramiyesinin yanı sıra 3 yılda bir promosyonundan yararlanıyor.

Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Bankalar, emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor.

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Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Ayrıca müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var.

Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Böylece 450, yakını 100 lira alabiliyor.

Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Böylece 450, yakını 100 lira alabiliyor.

Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...

Şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan avantajlar arasında bulunuyor.

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