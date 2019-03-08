Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...
Bankalardan emekliye müjde!! Emekli maaşı aldığınız bankanın vereceği promosyon...
Emeklilere %5 zam son zamanlarda daha fazla konuşulurken, emekli maaşları ile ilgili bir müjde de bankalardan geldi. Emekli maaşı bağlananlara 3 yılda bir banka promosyonu kapısı açılıyor. Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka emeklinin promosyon tutarını 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor. İşte emekli maaşı alınan bakanın emekliye vereceği promosyon ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2019
06:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2019
07:55