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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri
Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 17:17

Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının resmen başlamasına artık 2 gün kaldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından da Balkanlar seyahati dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında çok önemli açıklamalarda bulunduğu sosyal konut projesinde masada olan detaylar, başvuru şartları ve kriterler SABAH'ta

Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

Son dakika haberler: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler? İşte son dakika haberinin detayları

Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.

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Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi. Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları da belli oldu.

Bakan Kurum'dan ucuz konut açıklaması: "Asgari ücretli maaşıyla ev alabilecek" | Video

Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

SON DAKİKA | TOKİ İLE 81 İLE UCUZ EV PROJESİ RESMEN BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri

SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?

Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

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