Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
17:17
Başkan Erdoğan ucuz sosyal konut projesini resmen başlatıyor; İşte ucuz konut projesinin şart ve taksitleri
250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının resmen başlamasına artık 2 gün kaldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından da Balkanlar seyahati dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında çok önemli açıklamalarda bulunduğu sosyal konut projesinde masada olan detaylar, başvuru şartları ve kriterler SABAH'ta