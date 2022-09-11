Bakan Kurum’dan ucuz konut açıklaması: "Asgari ücretli maaşıyla ev alabilecek" | Video
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "Asgari ücretli vatandaşlarımız da maaşlarıyla ev alabilecekler" dedi.