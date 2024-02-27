Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:39
Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Bugün piyasalarda yukarı yönlü esen rüzgarla gram altın 2035 lira seviyesini gördü. Güvenilir limanın yatırımcısı alış-satış fiyatlarını kontrol ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 27 Şubat 2024 canlı altın fiyatları…