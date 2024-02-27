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Haberler Galeri Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:39

Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Bugün piyasalarda yukarı yönlü esen rüzgarla gram altın 2035 lira seviyesini gördü. Güvenilir limanın yatırımcısı alış-satış fiyatlarını kontrol ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 27 Şubat 2024 canlı altın fiyatları

Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftanın ikinci işlem gününe yukarı yönlü trend ile başladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı canlı rakamları sorguluyor. 2035 lira seviyesinden işlem gören gramın gün içeresindeki iniş çıkış grafiği takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, almalı mı satmalı mı? İşte, bugün canlı altın kuru...

Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.035,06

SATIŞ(TL) 2.035,33

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Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.456,00
SATIŞ(TL) 3.506,00

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Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 14.212,00
SATIŞ(TL) 14.222,00

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Canlı Altın Fiyatları 27 Şubat 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.033,23
SATIŞ(USD) 2.033,82

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