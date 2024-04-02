Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar Nisan ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. 3000 TL bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Bu sebeple milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi Nisan ayı maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak, 10 Nisan'dan önce ödenir mi? İşte detaylar…