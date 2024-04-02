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Haberler Galeri Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:13

Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

Nisan ayı emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Normal şartlarda SSK emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ise bayram öncesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple milyonlarca emekli Nisan aylıklarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek, erken mi yatacak? İşte 2024 Nisan Emekli maaşı ödeme takvimi…

Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar Nisan ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. 3000 TL bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Bu sebeple milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi Nisan ayı maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak, 10 Nisan'dan önce ödenir mi? İşte detaylar…

Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

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Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan

3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta hesaplara geçecek. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı. Bu sebeple emekliler, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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