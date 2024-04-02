Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:13
Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 Nisan emekli maaşı ödeme takvimi!
Nisan ayı emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Normal şartlarda SSK emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ise bayram öncesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple milyonlarca emekli Nisan aylıklarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek, erken mi yatacak? İşte 2024 Nisan Emekli maaşı ödeme takvimi…