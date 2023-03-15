Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:56

2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

Emekli promosyon kampanyaları için 'Mart' ayarı geldi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber emekli maaşı işlemleri başlarken banka promosyonları yeniden belirlendi. Bununla beraber milyonlarca EYT'li emekli maaşı ile '2023 banka promosyonu ne kadar' sorusuyla hesaplara başladı. Yeni banka promosyonları 10 bin TL'yi buldu. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken veya emekli promosyonları için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka yeni emekli promosyon tutarları ve tüm detaylar...