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Haberler Galeri 2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:56

2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

Emekli promosyon kampanyaları için 'Mart' ayarı geldi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber emekli maaşı işlemleri başlarken banka promosyonları yeniden belirlendi. Bununla beraber milyonlarca EYT'li emekli maaşı ile '2023 banka promosyonu ne kadar' sorusuyla hesaplara başladı. Yeni banka promosyonları 10 bin TL'yi buldu. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken veya emekli promosyonları için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka yeni emekli promosyon tutarları ve tüm detaylar...

METE DİRİCE
2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

Emekli banka promosyonları gündemdeki sıcaklığını artırdı. EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2023 yılında 2,25 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacak olması emekli promosyonları için düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bankalar yeni müşteri edinimi için harekete geçti ve yeni emekli promosyon kampanyaları ile tutar 10 bin TL'yi buldu.

2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULDU

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası 2023 yılında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan 2 milyon 250 bin emeklilik hakkı kazandı.

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2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Bununla beraber bankalar yeni müşteri edinimi için harekete geçti ve emekli promosyon tutarlarını yükseltti.

2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!

Özel bankalardan emekli maaşı alacak EYT'lilerin promosyon tutarı 10 bin TL'yi bulurken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

2023 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! 10 bin TL fırsatı: Emekli maaşı taşıma yaparken dikkat!
  • Özel bankalar ürünlerin kullanılması
  • Yeni emekli müşterisi getirilmesi
  • Fatura ödenilmesi gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor

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