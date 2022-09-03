Giriş Tarihi: 03.09.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
12:10
Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?
Yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşen emekli zammının ardından bankaların promosyon rekabeti devam ediyor. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayanırken sözleşmesi sürenler de bu kampanyalardan yararlababiliyor. Birçok banka emekli promosyonları için kampanyalarını Eylül ayı için yeniledi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve tüm merak edilen detaylar...