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Haberler Galeri Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 03.09.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 12:10

Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

Yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşen emekli zammının ardından bankaların promosyon rekabeti devam ediyor. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayanırken sözleşmesi sürenler de bu kampanyalardan yararlababiliyor. Birçok banka emekli promosyonları için kampanyalarını Eylül ayı için yeniledi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve tüm merak edilen detaylar...

Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilerin banka promosyonunda tutarlar Eylül ayında yenilenerek son dönemde iyice yükseldi. Özel bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyon veriyor.

Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli yakınını getirenlere yapılan ödemelerle birlikte toplam kazanç 10 bin liraya kadar çıkıyor. Promosyon rekabeti Eylül'de de sürerken, taahhüdü olanların durumu merak ediliyor.

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Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

NE KADAR İADE EDİLMELİ?
Taahhüt sürerken bankasını değiştirmek ya da kendi bankasının daha yüksek tutardaki promosyonundan yararlanmak isteyenlerin öncelikle tutar iadesi yapması gerekiyor.

Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

Taahhüdün bitimine kalan süreye ait tutar bankaya iade ediliyor. Örneğin 750 lira promosyon aldınız ve 2 yıllık süre doldu. 250 lira iade yaparak banka değiştirebiliyorsunuz.

Emekli promosyon rekabeti büyüyor! Yüksek promosyon alma formülleri... Hangi banka ne kadar veriyor?

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Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor.

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