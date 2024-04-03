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Haberler Galeri Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:10

Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak zammı ile yüzde 49,25 artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak temmuz zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda 3. veri açıklandı. Akabinde ise 2024 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, emekli zammı için düzenleme sinyali verdi. Buna göre, emekli maaşı temmuz ayında tekrar masaya yatırılacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken gözler Bakan Işıkhan açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Ocak ayında etkili bir oranda zam alan emekliler bu kez 2024 Temmuz zammı için geri sayımda. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan zam oranı için Mart verisi bugün belli oluyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, emekli zammı için düzenleme yapılacak. Emekli maaşları temmuz ayında tekrar masaya yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, güncel rakamlar…

Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANIYOR!

Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK 2 AYLIK ENFLASYON FARKI 2024

Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11.53 olarak belirlendi.

Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 YILIYLA BERABER EMEKLİLER İÇİN 4 ADIM ATILDI

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

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