Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:10
Ocak zammı ile yüzde 49,25 artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak temmuz zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda 3. veri açıklandı. Akabinde ise 2024 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, emekli zammı için düzenleme sinyali verdi. Buna göre, emekli maaşı temmuz ayında tekrar masaya yatırılacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken gözler Bakan Işıkhan açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri...