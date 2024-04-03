Emekli zammı son dakika: 3. veri açıklandı! 2024 Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK 2 AYLIK ENFLASYON FARKI 2024

Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11.53 olarak belirlendi.

Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.