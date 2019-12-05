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Emeklinin ocak zammında sona doğru! zammı ve maaşları ne kadar olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammında sona gelindi. Ocak ayının yaklaşmasıyla maaşları hakkında araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar '2020 emekli ocak zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar? ' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre şekillenen zam 5 aylık enflasyona göre 5.71 oldu. Zam bu şekilde gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 96 liraya yükselecek. İşte emekli ocak zammı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:00
Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zamda. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşlar hesaplandı.

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Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 5.71'lik artışa göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 770 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 320 lira olacak.

Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce olanlarda 2 bin 96, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 249 lirayı bulabilecek.

Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 6.65'e denk geliyor. Ancak enflasyonun bu tahminin altında gerçekleşmesi bekleniyor.

İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları...

Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

ZAM İÇİN TEK VERİ KALDI
Emeklilerin zammı, Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyona göre netleşecek.

Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?

İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları...

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