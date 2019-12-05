Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?
Emeklinin ocak zammında sona doğru! Emekli zammı ve maaşları ne kadar olacak?
12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammında sona gelindi. Ocak ayının yaklaşmasıyla emekli maaşları hakkında araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar '2020 emekli ocak zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar? ' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre şekillenen zam 5 aylık enflasyona göre 5.71 oldu. Zam bu şekilde gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 96 liraya yükselecek. İşte emekli ocak zammı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2019
09:17
Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
10:00
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