İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları...
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En yüksek memur maaşı ne kadar olacak? 2020 yılı emekli maaş zamları belli oldu mu? 2020 Ocak memur maaş zamları açıklandı mı? İşte 2020 Ocak ayı zamlı memur maaşları ve zamlı emekli maaşları... Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında 2020 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşlarını açıkladı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
ABD'li aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayranlığını böyle anlattı 05.12.2019 | 09:59
04:18
İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları... 05.12.2019 | 09:53
34:33
Başkan Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti 05.12.2019 | 01:05
03:09
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye mesajı: Gözü olanlar terk etsin 05.12.2019 | 01:00
01:43
Bahçeli'den istismarı önlemek için flaş hamle: "Beklemeye aldık" 04.12.2019 | 17:27
18:13
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra'da önemli açıklamalarda bulundu 04.12.2019 | 16:35
05:27
Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! 04.12.2019 | 15:15
02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '6 suça asla indirim yapılmasın' talimatı 04.12.2019 | 13:54
08:55
Aile fotoğrafının çekildiği NATO Zirvesi'nde kritik görüşme saat: 17:30'da 04.12.2019 | 13:15
00:48
02:47
15:39
"Türkiye, geleneksel ezberleri çok ciddi biçimde sarsıyor" 04.12.2019 | 11:29
11:22
4 Aralık 2019 Çarşamba ekonomi gündemi... 04.12.2019 | 10:03
06:34
Evlat nöbeti 93.gününde 04.12.2019 | 09:55
03:47
İşte Kasım ayı enflasyon rakamları... 04.12.2019 | 09:55
00:59
00:47
Öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı! 04.12.2019 | 09:33
02:47
01:22
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması 04.12.2019 | 00:28
10:25
PKK ve YPG 'Kürtleri temsil ediyor' yalanı 03.12.2019 | 20:24