İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları...

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En yüksek memur maaşı ne kadar olacak? 2020 yılı emekli maaş zamları belli oldu mu? 2020 Ocak memur maaş zamları açıklandı mı? İşte 2020 Ocak ayı zamlı memur maaşları ve zamlı emekli maaşları... Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında 2020 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşlarını açıkladı!