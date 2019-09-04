Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını beklemeye koyuldu. Emekli Ocak zammı ile ilgili ilk ipuçları ve verileri gelmeye başlanırken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Ocak ayında emekli maaşları ve ek ödemelere zam gelecek. Enflasyon verilerine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Öte yandan ek ödemeli artışlar da 500 liraya kadar gelecek. İşte 'emekli ocak zammı ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı ne kadar' sorularının yanıtlarını arayan vatandaşlar için yeni oluşacak olan emekli maaş listesi ve diğer tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2019
10:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2019
10:46