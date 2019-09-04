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  • Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliye 500 TL zam geliyor! ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını beklemeye koyuldu. Ocak zammı ile ilgili ilk ipuçları ve verileri gelmeye başlanırken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Ocak ayında emekli maaşları ve ek ödemelere zam gelecek. Enflasyon verilerine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Öte yandan ek ödemeli artışlar da 500 liraya kadar gelecek. İşte ' ne kadar olacak?' 'en düşük ne kadar' sorularının yanıtlarını arayan vatandaşlar için yeni oluşacak olan emekli maaş listesi ve diğer tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 10:46
Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin gözü - kulağı ocak ayında maaşlara yapılan zamlarda. Yeni zamlarla ilgili internet üzerinden en güncel bilgilere ulaşmak isteyen kişiler için zam oranında enflasyon en belirleyici etken olacak. İşte ocak zammı ile ilgili ilk bilgiler...

Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

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Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü..

Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak.

Emekliye 500 TL zam geliyor! Emekli ocak zammı ve en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ek ödemeli en düşük aylık bin 181 liradan bin 281 liraya çıkacak.

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