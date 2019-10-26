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  • Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Emekliye 7.3 ocak zammı ve geliyor! İşte zamlı tablosu!

2019 yılını kazançlı geçiren milyonlarca Ocak zammı için gün sayıyor. Ocak'ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Merkez'in beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini 7.3 olarak çıkmıştı öte yandan yüzde 5 için maaş sınırı da yükselecek. Bu süreçte emekli maaşları ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar 'emekli ocak zammı ne kadar olacak? 'en düşük ne kadar' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte zamlı ocak maaşları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:59
Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Yaklaşık 12.3 milyon Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak'ta; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Merkez Bankası'nın beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 7.3 olarak çıktı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 zam yapılabilecek.

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Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Memur emeklilerinin yüzde 4'lük zam oranı ise enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Ocak'ta maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Bu sınır, artış 6.3 olursa bin 298 liradan bin 379 liraya ulaşacak. Yani maaşı bin 379 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında verilecek.

Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon tahminine göre yeni net ve ek ödemeli maaşlarını hesaplandı. Tablomuza bakan emekliler gelirlerinde yaşanacak değişimleri görebilecek.

Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

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