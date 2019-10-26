Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

Yaklaşık 12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak'ta; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.