Emekliye 7.3 ocak zammı ve ek ödeme geliyor! İşte zamlı emekli maaşı tablosu!

2019 yılını kazançlı geçiren milyonlarca emekli Ocak zammı için gün sayıyor. Ocak'ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Merkez'in beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini 7.3 olarak çıkmıştı öte yandan yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da yükselecek. Bu süreçte emekli maaşları ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar 'emekli ocak zammı ne kadar olacak? 'en düşük emekli maaşı ne kadar' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte zamlı ocak maaşları...
Giriş Tarihi: 26.10.2019
10:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
10:59
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