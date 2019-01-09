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  • Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Emekliye çifte zam! 2019 ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Emekliye müjdeler gelmeye devam ediyor. Ocak ayının gelişi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 6.73 + yüzde 4 zam yansıtılacak ve zamlı maaşlarla birlikte verilen ek ödemelerin tutarı da artacak. Peki, emekli ek ödemesi miktarı ne kadar olacak? 2019 Güncel emekli maaşları ve ek ödemelerini tablo tablo haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

Bugün ve her zaman olduğu gibi güncel emekli maaşları ile ilgili bütün gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 12:46
Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Yaklaşık 12.3 milyon emekliye bu ay çifte zam var. Hem maaşlar hem de ek ödeme tutarları artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşı yüzde 10.19 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkı yansıtılacak..

Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükselecek.

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Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Ek ödeme tutarı yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.

Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak.

Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak.

Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Emeklinin eline 3 bin 305 lira 70 kuruş net maaş ve 132,23 lira ek ödemeyle birlikte aylık 3 bin 437 lira 93 kuruş geçmeye başlayacak.

Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Geliri 317,93 lira artacak. Aralık maaşı 3 bin lira olan memur emeklisi ise eline ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira geçerken, artık 3 bin 321 lira 90 kuruş net maaş ve 132,88 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 454 lira 78 kuruş almaya başlayacak. Gelirindeki artış 334,78 lira olacak.

Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

SINIR YÜKSELDİ

Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu.

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