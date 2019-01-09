Emekliye çifte zam! 2019 emekli maaşı ile ek ödemeler ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı maaş listesi!

Emekliye müjdeler gelmeye devam ediyor. Ocak ayının gelişi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 6.73 + yüzde 4 zam yansıtılacak ve zamlı maaşlarla birlikte verilen ek ödemelerin tutarı da artacak. Peki, emekli ek ödemesi miktarı ne kadar olacak? 2019 Güncel emekli maaşları ve ek ödemelerini tablo tablo haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

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