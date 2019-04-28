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  • Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam ve ek ödemeler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz zammı ile beraber bütün emeklilerin maaşları ile beraber her ay aldıkları ek ödemeler de artış gösterecek. Yüzde 5 ek ödeme ile beraber maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Bu doğrultuda, yaşanacak artışlarla beraber güncel emekli maaşları da şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, ek zam ile beraber 2019 ne kadar olacak, Temmuz'da hangi emekli ne kadar alacak?

Merak edilen detayları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 28.04.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 08:33
Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Ülke genelindeki yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı neticesinde geliri artacak.

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6, memur emeklileri ise yüzde 5+yüzde 2 zam alacak.

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Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

TUTAR FARKLI

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa ulaşacak.

Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

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