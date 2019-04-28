Emekliye ek zam müjdesi ile yüzler gülecek! Emekli maaşı ve ek ödeme artacak... İşte Temmuz zammı ayrıntıları

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam ve ek ödemeler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz zammı ile beraber bütün emeklilerin maaşları ile beraber her ay aldıkları ek ödemeler de artış gösterecek. Yüzde 5 ek ödeme ile beraber maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Bu doğrultuda, yaşanacak artışlarla beraber güncel emekli maaşları da şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, ek zam ile beraber 2019 emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz'da hangi emekli ne kadar alacak?

Merak edilen detayları sizler için derledik.