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Haberler Galeri EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 09:56

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurusu sayısı 1 milyon 800 bini geçmiş durumda. Başvuran vatandaşlardan 1 milyon 200 binin emeklilik işlemi tamamlandı. EYT'de emekliği aylığı bekleyen vatandaşların en çık dikkat etmesi gereken husus ise eksik prim günü detayı. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor. İşte EYT'de eksik prim günü haberinin detayları...

HAZAL ATEŞ
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor | Video

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EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ
EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

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