Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
09:56
EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...
Son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurusu sayısı 1 milyon 800 bini geçmiş durumda. Başvuran vatandaşlardan 1 milyon 200 binin emeklilik işlemi tamamlandı. EYT'de emekliği aylığı bekleyen vatandaşların en çık dikkat etmesi gereken husus ise eksik prim günü detayı. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor. İşte EYT'de eksik prim günü haberinin detayları...