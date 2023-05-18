EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: Eksik prim detayı...

Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor.

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor | Video