EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurusu sayısı 1 milyon 800 bini geçmiş durumda. Başvuran vatandaşlardan 1 milyon 200 binin emeklilik işlemi tamamlandı. EYT'de emekliği aylığı bekleyen vatandaşların en çık dikkat etmesi gereken husus ise eksik prim günü detayı. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.