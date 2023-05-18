EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor | Video
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurusu sayısı 1 milyon 800 bini geçmiş durumda. Başvuran vatandaşlardan 1 milyon 200 binin emeklilik işlemi tamamlandı. EYT'de emekliği aylığı bekleyen vatandaşların en çık dikkat etmesi gereken husus ise eksik prim günü detayı. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
02:51
05:34
03:12
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 17.05.2023 | 10:14
06:58
08:18
01:47
Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video 12.05.2023 | 09:49
04:48
07:13
13:33
04:18
04:48
Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45
05:15
02:43
08:36
08:36
03:23
01:29
02:40