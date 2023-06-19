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Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:08

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Rekabet Kurulunca Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

’Google’a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

’Google’a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

REKABET KURUMU: CİDDİ VE YETERLİ BULGULAR VAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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’Google’a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

'GOOGLE'A SORUŞTURMA AÇILDI!

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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