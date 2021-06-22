Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

ALTIN NE ZAMANA KADAR ZAYIF KALIR?

Bu 'Tapering' sürecinde tarih belli olup ilk adımlar atılana kadar zaten faizler bunu fiyatlamış olur ve altın o sürece kadar da düşeceği kadar düşmüş olur ve sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ama o döneme kadar ben ons altın tarafında yönün aşağı yönlü olacağını ve her yükselişin bir satış fırsatı olarak kalacağını düşünüyorum.