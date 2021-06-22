Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

Altın fiyatları, piyasalar için en kritik aylardan birisi olan Haziran ayında hareketliliğini artırdı. Bir yanda yurt dışında Fed'in açıklamalarıyla yön bulan ons altın, diğer tarafta yurt içinde yaz sezonunun girme ve düğünlerin başlamasıyla talebi artan gram altın bulunuyor. Ons altın Fed'in önceki toplantılarına nazaran daha şahin duruşuyla son 7 haftanın en düşük seviyesine çekilirken, oradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı, 493 lirayı görerek son 5 haftanın dibini gördü. Yatırımcılar altın fiyatları için son dakika gelişmelerine odaklanırken, 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu ve analizi geldi.