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Haberler Galeri Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu
Giriş Tarihi: 22.06.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 10:29

ons darbesi yedi! düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı yorumu

, piyasalar için en kritik aylardan birisi olan Haziran ayında hareketliliğini artırdı. Bir yanda yurt dışında Fed'in açıklamalarıyla yön bulan , diğer tarafta yurt içinde yaz sezonunun girme ve düğünlerin başlamasıyla talebi artan bulunuyor. Ons Fed'in önceki toplantılarına nazaran daha şahin duruşuyla son 7 haftanın en düşük seviyesine çekilirken, oradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı, 493 lirayı görerek son 5 haftanın dibini gördü. Yatırımcılar altın fiyatları için gelişmelerine odaklanırken, 5 uzmandan dikkat çeken ve analizi geldi.

Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

, Haziran ayı başında 1916 dolar seviyesiyle 2021 yılı zirvesini görmesinin ardından, artan enflasyon karşısında Fed'in erken sıkılaştırma hamlesi yapabileceği endişesiyle yönünü aşağı çevirdi. Fed'in Haziran ayı toplantısından çıkan 'Şahin' mesajlar, ons altını baskıladı ve değerli metal 1761 dolar seviyesini görerek, 7 haftanın dibini gördü.

Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

Yine haziran başında 538 lira ile tarihi zirvesine yakınsayan gram ise, bir miktar dolar kurundan destek bulsa da, ons tarafındaki sert geri çekilmenin etkisiyle 493 liraya kadar çekilerek 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar 500 lira seviyesinin güçlü psikolojik seviye olduğunun altını çizdi.

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Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

5 UZMANDAN ALTIN FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Yatırımcılar için gelişmelerine odaklanırken, 5 uzmandan dikkat çeken yorumu ve analizi geldi.

Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dan altın yorumu:

Yakın vadede Fed'in para politikasındaki değişim faizlerin yukarı yönlü hareketlenmesine neden olabilecek ana etmen olarak görünüyor. Bu ilk çerçevede fiyatlarında aşağı yönlü hareketi tetikleyecektir. Şu anda altın fiyatlarında her yükseliş Fed öncesi satış fırsatı oluşturmaya devam edecek. Bu çerçevede piyasanın bu fikre aşina olup bu geçişin kademeli olacağı ve ilerleyen dönemde maliye politikalarının bunu desteklemeye yönelik algı kuvvetlenene kadar altının burada zayıf kalacağı kanaatindeyim.

Gram altın ons darbesi yedi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu

ALTIN NE ZAMANA KADAR ZAYIF KALIR?

Bu 'Tapering' sürecinde tarih belli olup ilk adımlar atılana kadar zaten faizler bunu fiyatlamış olur ve o sürece kadar da düşeceği kadar düşmüş olur ve sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ama o döneme kadar ben tarafında yönün aşağı yönlü olacağını ve her yükselişin bir satış fırsatı olarak kalacağını düşünüyorum.

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