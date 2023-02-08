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Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 15:31

İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin yıkıcı etkileri, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.

İHA’lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri İHA'lar tarafından görüntülendi.

İHA’lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

Kahramanmaraş ve Hatay'ın yukarıdan görüntülerini yakalayan İHA'lar yıkılan binaların yerle bir olan hallerini ortaya koydu.

Depremin enkazları İHA kamerasında | Video

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İHA’lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgilere göre, an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 8 bin 574 vatandaş hayatını kaybetti.

İHA’lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

49 bin 133 vatandaşın ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İHA’lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi

İHA'lar ise depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın deprem sonrası hasar alan yolları, özel ve kamu binalarının yıkılan görüntüleri ve depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

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