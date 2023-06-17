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Haberler Galeri İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak
Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 17:03

İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe istasyonu etabını gelecek aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak metro ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe ile Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi. İlklerin ve enlerin projesi olan ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliği taşıyan hattı yerinde incelediklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak'ta açıldığını anımsatarak, "23 Ocak'tan beri günde 112 sefer yaparak; Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kağıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar açılıştan itibaren 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

YENİKAPI-TAKSİM-HACIOSMAN METRO HATTI İLE ENTEGRE OLACAK

Metro hattındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi de önümüzdeki aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştığımız hattımızın Gayrettepe istasyonunu da içeren 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

72 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak."

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İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, istasyonun inşası için 67 bin metreküp beton imalatını tamamladıklarını, 23 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini, kusursuz erişim için yaya simülasyonları çalıştıklarını, 32 adet yürüyen merdiven ve 8 adet asansör planladıklarını, elektromekanik imalatlarında sona yaklaştıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacak. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye, istasyon sayısı 9'a çıkacak. İstanbullu hemşehrilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacak." diye konuştu.

Hattın açılmasının ulaşım sürelerine katkısından bahseden Uraloğlu, proje sayesinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı'nın 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı'nın 41 dakika, Taksim-Göktürk'ün 26 dakika, 4. Levent-İstanbul Havalimanı'nın ise 35 dakika olacağını söyledi.

İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

"İLKLERİN VE ENLERİN PROJESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosuyla İstanbul'un dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlere neden bu projemiz enlerin ve ilklerin projesi, neden ülkemiz için bu kadar değerli hatırlatmak istiyorum. İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullanıldı.

Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor."

İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

Uraloğlu, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlık tarafından desteklenen bir projeyle ASELSAN ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu metro hattında kullanıldığını bildirdi.

Projenin gelecek 20 yılda sağlayacağı kazançlardan bahseden Uraloğlu, 45,3 milyon avroluk işletme ve bakım, 247,1 milyon avroluk çevresel, 30,4 milyon avroluk kaza ve yaralanma, 2,3 milyar avroluk zaman kazancı sunacağını anlattı.

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