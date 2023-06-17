İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, istasyonun inşası için 67 bin metreküp beton imalatını tamamladıklarını, 23 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini, kusursuz erişim için yaya simülasyonları çalıştıklarını, 32 adet yürüyen merdiven ve 8 adet asansör planladıklarını, elektromekanik imalatlarında sona yaklaştıklarını anlattı.
Uraloğlu, "Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacak. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye, istasyon sayısı 9'a çıkacak. İstanbullu hemşehrilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacak." diye konuştu.
Hattın açılmasının ulaşım sürelerine katkısından bahseden Uraloğlu, proje sayesinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı'nın 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı'nın 41 dakika, Taksim-Göktürk'ün 26 dakika, 4. Levent-İstanbul Havalimanı'nın ise 35 dakika olacağını söyledi.