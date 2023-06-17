İstanbul Havalimanı Metrosu 2. etapta sona doğru! Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak

"İLKLERİN VE ENLERİN PROJESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosuyla İstanbul'un dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlere neden bu projemiz enlerin ve ilklerin projesi, neden ülkemiz için bu kadar değerli hatırlatmak istiyorum. İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullanıldı.

Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor."