Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi hakkında kavuşan 12.3 milyon emekli, konuya yönelik sorgulamalarını arama motorları üzerinden gerçekleştiriyor. 'Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorusu en çok cevabı merak edilenler arasında öne çıkarken olası güncelleme durumu da bir hayli merak ediliyor. Peki, emekli ikramiyesi artacak mı? İşte detaylar...