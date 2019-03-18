Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi
Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi
Milyonlarca emeklinin araştırdığı konuların birisi de bayram ikramiyeleri olarak öne çıkıyor. Bin liralık bayram ikramiyesi için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Artış emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçerse ikramiye 6 ayda bir yükselecek, Mayıs'ta bin 102 lira ödenecek. Peki, bu talep neticesinde emekli maaşı artışı ne kadar olacak? Emekliler verilecek kararı beklerken, konuya yönelik sorgulamaları da arttırdı. İşte, emeklinin beklediği müjdeye yönelik o detaylar...