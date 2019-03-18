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  • Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Milyonlarca emeklinin araştırdığı konuların birisi de bayram ikramiyeleri olarak öne çıkıyor. Bin liralık için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 'Artış aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçerse ikramiye 6 ayda bir yükselecek, Mayıs'ta bin 102 lira ödenecek. Peki, bu talep neticesinde artışı ne kadar olacak? Emekliler verilecek kararı beklerken, konuya yönelik sorgulamaları da arttırdı. İşte, emeklinin beklediği müjdeye yönelik o detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.03.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 08:46
Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Geçtiğimiz yıl hakkında kavuşan 12.3 milyon , konuya yönelik sorgulamalarını arama motorları üzerinden gerçekleştiriyor. 'Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorusu en çok cevabı merak edilenler arasında öne çıkarken olası güncelleme durumu da bir hayli merak ediliyor. Peki, emekli ikramiyesi artacak mı? İşte detaylar...

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Geçtiğimiz yıl 2 bin lira ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak.

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Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiyeler, aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi! Emekliye bin 102 TL ikramiye güncellemesi

NASIL ARTACAK?

Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10.19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10.73 zam yansıtılmıştı.

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