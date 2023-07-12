Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:58
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
09:12
Rekabet Kurumu, Trendyol'un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak
Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında tarafları dinledi. Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, yaptığı incelemede Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığını belirledi.