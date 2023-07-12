Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rekabet Kurumu, Trendyol'un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:12

Rekabet Kurumu, Trendyol'un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında tarafları dinledi. Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, yaptığı incelemede Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığını belirledi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Rekabet Kurumu, Trendyol’un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığını yaptığı toplantıda DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (Trendyol) e-ticaret pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin savunması alındı.

Rekabet Kurumu, Trendyol’un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

Küle'nin açış konuşması ile başlayan toplantı daha sonra gizli oturum şeklinde devam ederken, toplantı öncesi Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, şirkete ilişkin yaptığı tespit ve değerlendirmeleri paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rekabet Kurumu, Trendyol’un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

CEZA KESİLMESİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Trendyol'un rakip verilerinin kullanımı ve algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlamak ve algoritmalara müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nun ihlaline yol açıp açmadığı incelendi.

Rekabet Kurumu, Trendyol’un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

Heyet, Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hâkim durumda olduğu, firmanın algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği sonucuna vardı. Bu nedenle Trendyol'a idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu, Trendyol’un ifadesini aldı! Ceza 15 gün içerisinde açıklanacak

YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLMELİ

Soruşturma heyeti, pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Trendyol'un özel markalı ürünlerine (Private Label) rakiplerine kıyasla avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması yükümlülüğü getirilmesini talep etti.

SON DAKİKA