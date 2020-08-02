Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

SON DAKİKA: haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2

Son Dakika Haberi... ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, piyasaların açık olduğu son günü hareketli kapatmıştı. Yatırım ya da hediye amacı ile altın satın almak isteyenler, altın alış ve satış fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, 2 itibariyle altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, canlı Ata altın, tam, yarım, gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 10:34
SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

, corona virüsü salgınının erken dönemlerinden itibaren artan güvenli liman alımları ile birlikte hızlı bir yükseliş trendine girdi. Bu nedenle de son zamanlarda altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alış satış istemi yapmak isteyenler, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırırken, uzun vadeli yatırım yapan vatandaşlar, altın fiyatları grafiği araştırıyor. Bu başlık altında, öne çıkan altın türleri olan Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam altın, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 2 AĞUSTOS PAZAR

İşte, güncel altın fiyatları ve değişim grafikleri…

SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.995,40
SATIŞ: 3.047,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,90
SATIŞ: 1.484,90

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 729,20
SATIŞ: 744,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,15
SATIŞ: 443,42

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları haftayı hareketli kapattı! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Ağustos

"Gram altının çeyreği revaçta"

Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

SON DAKİKA