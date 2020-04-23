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Haberler Galeri SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı

Yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altın fiyatlarında 2 günlük düşüşün ardından yükselişi sürüyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken fiyatı yaşadığı yükseliş neticesinde 385 lira civarında seyrediyor. Aynı anda, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek da yükseldi. Yaşanan gelişme üzerine, '22 Nisan 2020 gram ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı ile oldukça merak ediliyor. Peki, 22 Nisan gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve ne olacak? Altın fiyatları yükselişi daha sürecek mi yoksa düşecek mi? İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:58
SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

ile ilgili haberleri gelirken bugün rekor yükseliş yaşanıyor! Altının gram fiyatı, serbest piyasaların üçüncü gününde 385 lira bandını test ediyor. Corona virüsü nedeni ile küresel piyasalarda bir durgunluk yaşanırken altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç haftadır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, fiyatı rekor seviye olan 385 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek altın da 620 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI: DÜŞÜŞ OLACAK MI YOKSA DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Yaşanan bu durum üzerine, 'gram ve ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

ATA ALTIN

  • Alış: 2.534,60
  • Satış: 2.597,20

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.110,00
  • Satış: 2.142,00

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.234,60
  • Satış: 1.267,60

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

GRAM ALTIN

  • Alış: 385,09
  • Satış: 385,27

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 619,40
  • Satış: 634,10

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

TAM ALTIN

  • Alış: 2.038,28
  • Satış: 2.079,29

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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