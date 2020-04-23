SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan altın fiyatı uzman yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelirken bugün rekor yükseliş yaşanıyor! Altının gram fiyatı, serbest piyasaların üçüncü gününde 385 lira bandını test ediyor. Corona virüsü nedeni ile küresel piyasalarda bir durgunluk yaşanırken altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç haftadır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, gram altın fiyatı rekor seviye olan 385 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek altın da 620 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI: DÜŞÜŞ OLACAK MI YOKSA DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Yaşanan bu durum üzerine, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.