SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 24 Temmuz gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Son haftalarda hızla yükselen altın fiyatı nedeniyle yatırımcılar da güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonlarının açılması ile birlikte gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları merakla araştırılıyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, daha da artar mı sorusunun cevabı ise yakından takip ediliyor. Peki, 24 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürüyor. Düğün sezonunun açılması nedeniyle hediyelik olarak alınan gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ALTIN DÜŞER Mİ, DAHA DA ARTAR MI?

Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar uzman yorumlarını da yakından takip ediyor.