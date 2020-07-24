SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 24 Temmuz gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda yükselişe geçen altının gram fiyatı bugüne de artışla başladı. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar bugün güncel altın fiyatı rakamlarına göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonunun da açılması nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu alanda en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki, 24 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, daha da artar mı?