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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 08:53

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

29 Mayıs Pazar gününe ilişkin altın fiyatları takibi başladı. Alış satış verileri bu noktada önemli olurken son dönemde hareketli grafiği sebebiyle canlı rakamlar merak ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları anlık rakamlara göre düşüş eğilimi gösteriyor. Gram altın 964 lira olurken 22 ayar bilezik ise 882 liradan işlem görüyor. Peki; 29 Mayıs 2022 Pazar cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte anlık rakamlar ile son dakika verileri.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takibi başladı. Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde anlık rakamlara bakıldığında altının fiyatında düşüş görülüyor. Çeyrek altın 1.583 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 6.457 TL bazında işlem görmektedir. Yaz aylarının gelmesiyle açılan düğün sezonu dışında aynı zamanda büyük bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son dakika verileri.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 882,60

SATIŞ: 911,22

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.435,00

SATIŞ: 6.536,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.457,00

SATIŞ: 6.555,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.319,00

SATIŞ: 6.370,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.197,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.583,00

SATIŞ: 1.598,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 964,66

SATIŞ: 965,28

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