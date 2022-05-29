Giriş Tarihi: 29.05.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 08:53

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ivme değişti! 29 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

29 Mayıs Pazar gününe ilişkin altın fiyatları takibi başladı. Alış satış verileri bu noktada önemli olurken son dönemde hareketli grafiği sebebiyle canlı rakamlar merak ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları anlık rakamlara göre düşüş eğilimi gösteriyor. Gram altın 964 lira olurken 22 ayar bilezik ise 882 liradan işlem görüyor. Peki; 29 Mayıs 2022 Pazar cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte anlık rakamlar ile son dakika verileri.